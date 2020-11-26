السيدة انتصار السيسى: أسر الشهداء قدموا أبطالا لمصر

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن زوجة أى ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، تتحمل المسؤوليات بشكل كبير، مشيرة إلى أن "أسر الشهداء أبطال وقدموا أبطالا لمصر، وأنا مهتمة بأسر الشهداء".





وأوضحت فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc، اليوم الخميس: "بتتحمل المسئولية من الألف إلى الياء، مسؤولية الأولاد والبيت وكل حاجة، وبتكون أب وأم فى نفس الوقت، لأن هو غصب عنه مش بيكون متواجد". وأضافت حرم السيد الرئيس: "عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعنى أنه منفصل عن العائلة تماما، بالعكس كنا على طول بنتكلم وكان فيه تواصل دائم، رغم إن ساعتها التليفونات ماكنتش متاحة زى دلوقتى، وكنا بنتواصل فى أى حكاية بتخص الأولاد كأنه موجود معانا".

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