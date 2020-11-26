السيدة انتصار السيسى: أكتر حاجة بتسعد الرئيس إنه يعمل حاجة للناس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت حرم السيد الرئيس، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc اليوم: "تربينا فى حى الجمالية الشعبى، وعلمنا ذلك قيم الحارة الشعبية المصرية، اللى فيها الأصول وفيها المحبة، وكلهم بيتكاتفوا مع بعض". وأضافت: "الحارة المصرية لها قيمها التى تربينا عليها وفرقت فى شخصيتنا بشكل كبير".

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