السيدة انتصار السيسى: الرئيس عاشق لبلده والبساطة دائما هى عنوانه

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن الرئيس عاشق لبلده، ودائمًا يفكر فى الطبقة الفقيرة، من خلال العديد من الأفكار لاحتوائهم من خلال مشروع الإسكان، قائلة: "كنت دايمًا بقوله إن ربنا هيكرمك".





وأوضحت فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc اليوم الخميس، أنه يحرص دائما على جبر خواطر الفقراء والبساطة دائما هى عنوانه"، مؤكدة أنه شديد الحماس تجاه بلده. وتابعت حرم السيد رئيس الجمهورية: "بيحب يشوف الناس مبسوطة"، مبينة: "توقعت له ما وصل إليه الآن، وأسعد شىء عند الرئيس عندما يُسعد الغير".

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