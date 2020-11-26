الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وأوضح متحدث الوزراء أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطنى المتنامى لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وأضاف أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلى عبر توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والإعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لايكتفى بفتح الباب أمامها للتواجد فى الواقع المحلى، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع فى إطار من الشفافية.

وأشار سعد إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استنادًا إلى المناقشات التى دارت خلال الحوار المجتمعى، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول أفضل الممارسات فى هذا المجال فى عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعى أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأى العام المصرى فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلى.

واستطرد موضحا أنه خلافاً للقانون السابق الذى تم إلغاؤه رقم 70 لسنة 2017 أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كل العقبات أمام العمل الأهلى وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أنهما كفلا للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أى انقطاع فى مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما فى ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.

واستجابة لفلسفة الشراكة البناءة مع القطاع الأهلى، ذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القانون ولائحته التنفيذية وضعا حدا للازدواجية التى كرسها القانون الملغى للإشراف والمتابعة الرسمية لعمل الجمعيات، حيث وضع مسؤوليتها بالكامل بيد الجهة الإدارية المختصة، مع تقليل اختصاصاتها إلى أدنى حد، وأفسح بذلك المجال أمام المنظمات لتحقيق أهدافها على النحو الأمثل.

وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على وجه التحديد، أوضح سعد أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفصيل الإطار الإجرائى الذى يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة فى العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.

وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقى أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد ومن منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.

وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقى الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.

كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالى من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.

وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعا لاستدامة العمل الأهلى حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائى، كما أنه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية "غرامات" على مخالفة أحكامه.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق فى تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، تتمثل فى وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلى وضرورة تذليل أى معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول، والاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017 وتلافى أى انتقادات وُجهت له، وإشراك كل المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية فى صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعى موسع بمشاركة نحو 1300 جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.