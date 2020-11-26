جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc اليوم الخميس: "أنا اشتريت حاجات كتير من معرض تراثنا، لأن أنا كنت سعيدة بيهم جدا". وتابعت حرم السيد رئيس الجمهورية: "من كتر الإقبال المعرض بقى يتعمل كل فترة"، مضيفة: "بحب قوى المفارش والرسومات والأطباق المميزة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرم السيد رئيس الجمهورية: لا أرتدى سوى الصناعة المصرية وفخورة بمعرض تراثنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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