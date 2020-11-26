السيدة انتصار السيسى: بحب أم كلثوم وعبد الحليم.. وفايزة أحمد لها مكانة خاصة

جدة - نرمين السيد - تحدثت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن المطربين المفضلين لها، قائلة: "بحب أم كلثوم، وكل أغانيها عظيمة، وأسمع كذلك للفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة وردة الجزائرية".





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