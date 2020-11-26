السيدة انتصار السيسى: الرئيس عنده طريقة مميزة فى المذاكرة من أيام الكلية

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن والد الرئيس كان جادا، وكان صاحب محلات فى خان الخليل، والجميع من أبنائه ومنهم "السيسى" أخذوا منه كيفية الإدارة.





وأوضحت السيدة انتصار، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "الرئيس عنده طريقة مميزة فى المذاكرة وزملائه كانوا بيسعوا للاطلاع عليها من أيام الكلية الحربية". وتابعت: "الرئيس من الجمالية، وأنا من شارع الجيش بمدينة نصر، وكلانا من مناطق شعبية".

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