  انتصار السيسي تكشف الأطعمة المحببة للرئيس 

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنواع الأطعمة المحببة للرئيس السيسي.

وقالت السيدة انتصار، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاربعاء، إن الرئيس وقف معايا حبه كويسين وفهمني حاجات كتيرة في موضوع المطبخ".

وعن أنواع الأطعمة المحببة له، رد قرينة الرئيس، قائلة :"بيحب الطواجن بأنواعها والأرز، وأكلته المفضلة كل أنواع الخضار، والسلاطة، وكل انواع الخضروات تكون موجودة، أبناؤه كلهم مثله"ـ مستدركة انه :"الحلو كان كنافة وبسبوسة وطلعين بيحبوا الحلويات الشرقية".

وقالت ، إنه :"نحن أقارب و والدته تعتبر خالتي، والعائلة متعرفة، وكان معروف في العائلة كلها أنه لديه طبيعة خاصة وهو شخص شديد، ومميز، وإنسان جد".

وأضافت أن شخصيتي كانت تشبه شخصيته كثيرا وكنت جد مثل السيسي".

وتابعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه :"حينما فاتح والدته للارتباط بي وقتها كنت بذاكر في ثانوي، ولما كلمني قال لي ذكري عشان المذاكرة دي هتقف جنبنا، ووقتها عرفت أنه إنسان مسئول".