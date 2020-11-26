  انتصار السيسي: لما اتجوزنا مكنتش بعرف أطبخ وهو علمني 

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، مضيفة: "لما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني".

وتابعت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": "السيسي إنسان حنين على أسرته كلها وعلى والدته والجميع يصفه بأنه حنين على أهله".

وأردفت انتصار السيسي: "والدة السيسي كانت أم لنا جميعا وجمعتنا وقالت لنا طريقة نجاح زواجي انا والسيسي وأن كل واحدة لازم يكون لها خصوصية في منزلها".

وكشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ارتبطنا عندما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلية، وأنا وهو قرايب".

وقالت انتصار السيسي: "العائلة تعرف بعضها، والسيسي كان معروفا في العائلة أن له طبيعة خاصة وكان شديد وله رأي مميز وإنسان جد وأنا بطبيعتي هادئة".

وأضافت انتصار السيسي: "السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال إنه وجد فيا كل المواصفات التي يرغب فيها".

وتابعت انتصار السيسي: "أول لما كلمني محستش أنه واحد جاي يحب وقال لي إنتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا وبداية التعارف عليه كان هناك جدية وتشعرني انه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية ".