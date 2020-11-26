انتصار السيسي: ما زلت أرتدي نفس دبلة خطوبتي على الرئيس 

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن عائلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حي الجمالية، مضيفة: "الأحياء الشعبية بها الأصول والمحبة والجيرة والجيران يتكاتفون مع بعضهم البعض في أي مناسبة سواء كانت فرح أو حزن".

وأضافت انتصار السيسي في حوارها اليوم مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "دي إم سي": السيسي شاف مدى تعب وشقى المرأة المصرية".

وتابعت انتصار السيسي: "ما زلت أرتدي نفس الدبلة التي جلبها لي الرئيس في الخطوبة، ويرتدي السيسي خاتما بدل الدبلة وأعطاه والده له".

أضافت: "طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ معرفتها به، ولما اتجوزنا مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني".

وأكملت انتصار السيسي: "السيسي إنسان حنين على أسرته كلها وعلى والدته والجميع يصفه بأنه حنين على أهله".

وكشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ارتبطنا عندما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكلية، وأنا وهو قرايب".

وقالت انتصار السيسي،: "العائلة تعرف بعضها البعض، والسيسي كان معروفا في العائلة أن له طبيعة خاصة وكان شديدا وله رأي مميز وإنسان جد وأنا بطبيعتي هادئة".

وأضافت انتصار السيسي: "السيسي فاتح والدته برغبته في الارتباط بي وقال إنه وجد في كل المواصفات التي يرغب فيها".

وتابعت انتصار السيسي: "أول لما كلمني محستش أنه واحد جاي يحب وقال لي إنتي بتذاكري كويس لأن المذاكرة دي هتقف جنبنا وبداية التعارف عليه كان هناك جدية وتشعرني أنه مسؤول، وكان عايز اللي يختارها زوجة تكون قد المسؤولية".