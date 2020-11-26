السيدة انتصار السيسي تكشف عن وصية والدتها عند الزواج

كشفت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن نصيحة والدتها عند زواجها، قائلة: "والدتى قالت لى أنا مش عاوزة أقولك على حاجة عشان عارفة إن أنت متربية صح وطبيعتك هتتآلف مع أى طبيعة فى الدنيا، وأنت داخلة على أسرة أصلا أسرتنا كلنا، ومش هتبقى محتاجة أنصحك فى حاجة، لأن طبيعتهم زينا ومش هتلاقى غربة فى أى تصرف".

وأضافت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "الكلام دا إدانى ثقة فى نفسى، ونجحنا كأسرة واحدة، وكانت أمنية حياتنا إننا نبقى دايما مع بعض".

وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".