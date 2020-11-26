السيدة انتصار السيسي: زوجات الضباط تتحمل المسئوليات من الألف للياء

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زوجة أى ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، تتحمل المسئوليات بشكل كبير، مبينة: "بتتحمل المسئولية من الألف إلى الياء، مسئولية الأولاد والبيت وكل حاجة، وبتكون أب وأم في نفس الوقت، لأن هو غصب عنه مش بيكون متواجد".

وأضافت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC" : "عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعنى أنه منفصل عن العائلة تماما، موضحة: "بالعكس كنا على طول بنتكلم وكان فيه تواصل دائم، رغم إن ساعتها التليفونات ماكنتش متاحة زى دلوقتى، وكنا بنتواصل فى أى حكاية بتخص الأولاد كأنه موجود معانا".

وروت حرم الرئيس السيسى قصة زواجها بالرئيس السيسي، قائلة: "اتكملنا وهو ماشى رايح الكلية، وقالى هاجى الصبح أسلم عليكى فقلت لخالتى منين هو واثق إنه جاى يسلم عليا وهو ماشى، وأنا كنت ساعتها مترددة بس لقيت نفسى قعدت وبدأت العلاقة، وهو راح الكلية وأنا حسيت بارتياح بأن الشخص ده شخص مهذب ومختلف".

وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC. وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".