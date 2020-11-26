قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى:"أنا عندى أخ كبير وبعديه أختى وبعدين أنا وبعدين مصطفى أخويا الله يرحمه أصغر واحد فينا".
وأضافت حرم الرئيس السيسى، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، والدى دائما كان يقولى احتفظى بهدوءك وطبيعتك الجميلة متغيريهاش، لأنى واخدة الطبيعة دى من بابا، هو إنسان هادى جدا جدا، وكلامه قليل وبيميل للهدوء والراحة، وهو كان بيحب الصيد ويحب يروح مع أصحابه رحلات صيد كتير، ودى اللى خلته طبيعته تبقى هادية".
وعن والد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قالت: "باباه طول عمره إنسان جاد، والمحلات بتاعة خان الخليلى بالرغم إنها كانت كتير إلا أنه بيديرها إدارة رائعة وأولاده كلهم خدوا منه حسن الإدارة، وكان عنده كمية عمالة كتير جدا، وهم خدوا منه الالتزام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسي: والد الرئيس إنسان جاد وورثوا منه حسن الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.