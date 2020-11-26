السيدة انتصار السيسي: الرئيس كان يسعى لإسعاد الناس.. والحمد لله حقق المعادلة الصعبة

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهم شىء بالنسبة للرئيس كان سعادة وفرحة الناس، مستطردة: "أهم حاجة يشوف سعادة الناس مما يقدمه من أعمال، وفعلًا الحمد لله استطاع تحقيق المعادلة الصعبة فى توفير الخدمات للناس وخاصة متوسطى الحال".
وأضافت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "لما كنا بنخرج كان يتحدث عن الإسكان، ويتمنى حودث نقلة.. والأمر مش موضوع عمارة، لكنه كان يتمنى مجمع سكنى تسكن فيه كل الناس التى تحتاج لذلك والحمد لله تحقق حلمه.. هذه الأشياء طالما سمعتها منه من قبل".
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