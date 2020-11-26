السفير الكوري يحتفل بالعيد الوطني واليوبيل الفضي للعلاقات المصرية الكورية

نظمت سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة مساء اليوم الخميس حفلا محدودا بمناسبة اليوبيل الفضي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر بالإضافة إلى العيد الوطني لجمهورية كوريا.

وقال السفير الكوري هونج جين ووك، إنه كان من الطبيعى أن تُقيم السفارة الكورية في العيد الوطني هذا العام احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الفضى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكننا وضعنا السلامة أولًا، ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة لفيروس كورونا.

وأعرب السفير عن أمله في أن تشهد علاقات التعاون بين البلدين طفرة نوعية في شتى المجالات في المستقبل القريب.

وقد تم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال الحفل الذي شارك فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال الكوري المصري.

وعادةً ما تحتفل السفارة الكورية بالعيد الوطني الكوري فى 3 أكتوبر من كل عام.

كماا احتفلت السفارة أمس الأربعاء في حفل افتراضي من أهرامات الجيزة الخالدة،بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.