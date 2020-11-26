حرم رئيس الجمهورية: كان حريصا على تحفيظ أبنائه وأطفال العائلة القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc، مساء اليوم الخميس.

وتابعت السيدة انتصار السيسى: "اتفقنا منذ البداية على أن يكون كل شىء على علم به، وكلانا نكون على نفس الخط".

وأضافت: "كان عقابه للأبناء بتغيير رتم الكلام، وكانوا بيخافواعلى زعله".