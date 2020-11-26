السيدة انتصار السيسى: فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc: "أنا بقى كسيدة مصرية فخورة جدا بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية، الكلام ده كان فى 2019 يعنى تقريبا بنسبة 24% من الوزارات". وأضافت: "فخورة جدا بحصول المرأة على 90 مقعد فى البرلمان".

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