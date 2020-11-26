السيدة انتصار السيسى: الرئيس يقدر المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، "بطبيعته يقدر السيدة المصرية، لأنه شايف قد إيه هى إنسانة مجتهدة فى بيتها، زى كل الستات المصريات من المناطق اللى إحنا اتربينا فيها.. شفناها على طبيعتها وشفناها فى عطاءها وقد إيه ممكن تحرم نفسها من حاجات كتير فى مقابل إنها تشوف ولادها أحسن حاجة فى الدنيا".





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