السيدة انتصار السيسى : بحكى قصص الأنبياء لأحفادى وأعشق المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc: "كنت بحكى قصص الأنبياء لأولادى زى ما والدتى كانت بتحكيلى". وأضافت أنها مهتمة برواية قصص الأنبياء للأطفال والأحفاد لمعرفة المواقف والصعوبات التى واجهت الرسل والأنبياء. وقالت السيدة انتصار السيسى، إنها تعشق المولد النبوى الشريف لحبها الشديد للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - من خلال تنفيذ العادات والتقاليد للاحتفال بالمولد النبوى وشراء الحلويات المتعارف عليها.

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