السيدة انتصار السيسى توجه رسالة لكل من يريد أن يكون مثل محمد صلاح 

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن النجم المصرى محمد صلاح، فخر لكل المصريين، مبينة: "أتمنى إن الناس متاخدش الموضوع من آخره، إن محمد صلاح خلاص بقى نجم، وإنه فى يوم وليلة بقى نجم، ومشافوش وراء الكواليس علشان هو يوصل لحاجة زى كده".





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