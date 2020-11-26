السيدة انتصار السيسي: «لما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسة معملتش حاجة»

قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بشكر ربنا عليه وإن شغله الشاغل بلده، يحبها جدًا ويحب ناسها، ويسعد جدًا حينما تكون الأمور ماشية كويس فى كل حاجة، ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسه معملتش حاجة".
وأضافت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "أتمنى ربنا يوفقه ويعمل كل اللى يتمناه.. ربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا وشبابنا وشباتنا وكل سنة وكلنا طيبين".
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