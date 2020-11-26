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عمر شويل - جدة فاتورة الهاتف الأرضي 2020، يبحث كافة المواطنين المصريين دوما عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،ونظرا لذلك قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الهاتف من خلال الموقع الرسمي للشركة، كما يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال خدمة فوري تجنبا للازدحام أمام مقر الشركة وحرصا على صحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

فاتورة الهاتف الأرضي 2020

بعد إطلاق الشركة المصرية للاتصالات خدمة سداد فاتورة التليفون والاستعلام عنها من خلال شبكات الأنترنت، تمكنت من جذب أهتمام الكثير من المواطنين المصريين، حيث وفرت تلك الخدمات الوقت والجهد للكثير من المواطنين، وسنوضح لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر نوفمبر 2020.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020

للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر نوفمبر عام 2020 لابد من أتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

نضع رقم الهاتف وكود المحافظة التابع لها في المكان المخصص لهم.

أختيار أيقونة أظهر الفواتير.

تظهر قائمة بالفواتير المطلوب سدادها.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري

قامت الشركة المصرية بتوفير خدمة سداد فواتير الهاتف من خلال خدمة فوري المتواجدة بالمحلات أو من خلال الفيزا كارت من خلال الموقع الرسمي للشركة، ولسداد الفاتورة من خلال الفيزا كارت لابد من أتباع الخطوات التالية: