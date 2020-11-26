السيدة انتصار السيسي: نحن من أحياء شعبية وتربينا على الأصول

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، إن والد الرئيس كان يدعونى على الاحتفاظ بالهدوء، وكان إنسان جاد، وأنا بطبيعتي جادة وهادئة للغاية.

وتابعت، إن نشأة الرئيس السيسي فى حى الجملية اكسبته نوع من التعامل الإنساني، الذى يشجع على التواصل، مضيفة:" احنا ابناء أحياء شعبية، فالرئيس من حي الجمالية وأنا من شارع الجمهورية"، وتربينا على الأصول".

واستكملت، والد الرئيس كان يملك العديد من المحلات فى خان الخليلى، وكان يديرها إدارة رائعة، وأولاده خدوا منه الالتزام".

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".