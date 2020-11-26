السيدة انتصار السيسي: سعيدة بتولى المرأة عدد من المناصب الوزارية وبحضورها الكبير فى مجلس النواب

أكدت السيدة انتصار السيسي، أنها سعيدة جدا بتولى المرأة عدد من المناصب الوزارية، وأيضًا على حصولها مقاعد كثيرة فى البرلمان.

وأشارت إلى الرئيس فى عام 2017، عندما أطلق عام المرأة عمل على التركيز على محاور استراتيجية ومحورية تدعم المرأة، وأشارت إلى إنه يقدر السيدة المصرية، مضيفة:" لأنه شايف أنها مجتهدة فى بيتها، ولأن السيدة المصرية عطاءه، ولذلك دائمًا متحيز لها لأنه بيقيس تعبها وجهودها بتجرد.

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