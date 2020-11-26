انتصار السيسي تشيد بجهود الشباب المصري

أعربت انتصار السيسي، عن سعادتها بقدرة الشباب في التغير النابعة من الطاقة التي باتت متواجدة داخلهم لتقديم المزيد.

أكدت السيدة انتصار السيسي، أنها سعيدة جدا بتولى المرأة عدد من المناصب الوزارية، وأيضًا على حصولها مقاعد كثيرة فى البرلمان.

تنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

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كانت قد، عرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".