انتصار السيسي: صلاح فخر لكل المصريين.. ونجوميته ماجتش بسهولة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: محمد صلا ح فخر لكل المصريين، وان الناس ماتاخدش الموضوع من آخره، هو اتدرب وتعب، وكل واحد بيمر بلحظات صعبة، وماينفعش أن فى حد يفتكر أن الموضوع بيتاخد بسهولة.

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

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وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".