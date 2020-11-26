قال الدكتور مختار جمعة، باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس كورونا المستجد «مخيف» فهو ليس له لون كما يروج له في صورة منتشرة على الإنترنت.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يظهر باللون الأسود عند مشاهدة عبر المجهر.
إقرأ أيضا.. انتصار السيسي تكشف جانب فريد من شخصية الرئيس
وأشار الدكتور مختار جمعة إلى أن فيروس يرعب العالم كله، موضحا أن الآثار المرتبطة بفيروس كورونا مخيفة، موضحا أن يعمل على كشف التأثير الذي يحدثه على جسم الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مخيف وليس له لون".. باحث يكشف عن شكل فيروس كورونا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.