انتصار السيسي تكشف عن عادة رياضية تمارسها يوميًا مع الرئيس

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أنهما يحرصان على رياضة المشي بشكل يومي، وذلك لمدة نصف ساعة بعد صلاة الفجر.
وأشارت السيسي، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، إلى أنها تحب صوت أذان الشيخ الطبلاوى، بالإضافة إلى أنها تفضل قرأة الروايات مثل، رواية الوتد، لأنها تجسد الشخصية المصرية القوية، العاملة، وبحب روايات خيرى شلبي.
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وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.
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