انتصار السيسي: أصعب يوم فى حياتى هو 30 يونيو

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، إن يوم 30 يونيو هو أصعب يوم فى حياتها، فابالرغم من إنى كنت سعيدة للغاية للتخص من الجماعة الإرهابية إلا أنى كنت خايفة على أهل بيتي".

وتابعت، ما حققته مصر إنجاز كبير، ونسعد دائما عندما أسمع كلمات الثناء على المشاريع التى تقدم فى مصر".

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

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وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".