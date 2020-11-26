النائبة أمل سلامة: لقاء حرم الرئيس كشف عن معدن الأسرة المصرية وأهمية تمكين المرأة لخلق مجتمع متماسك

قالت أمل سلامة، عضو مجلس مجلس النواب، إن لقاء سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف عن أصول الأسرة المصرية ، ودور رب الأسرة فى خلق جيل واعى محافظ على العادات والتقاليد، وألقت الضوء على أهمية القراءة، التواصل الأسرى ، لبناء الإنسان، ودور الفن فى إعلاء القيم المجتمعية من خلال تقديم أعمال وطنية هادفة على غرار مسلسل الإختيار الذى تم تقديمه العام الماضى وتناول قصة حياة الأسطورة الشهيد " المنسى".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن اللقاء بمثابة خطوط عريضة حول كيفية تأسيس الأسرة المصرية على القواعد السليمة، ودور الزوجة والمرأة بشكل عام المجتمعى فى النشأة السليمة، وتربية الأطفال على مكارم الأخلاق، واحترام الآخر، وأن الأسرة هى اللبنة الأساسية فى بناء مجتمع متماسك وقوى قادر على مواجهة المؤامرات والتغلب عليها، خاصة فى الوقت الحالى ومع حروب الجيل الخامس، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك مجتمع قوى ومتماسك وعلى دراية ببواطن هذه الأمور.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية تمكين المرأة، ودورها الفاعل فى المجتمع ، وتمكين الشباب وبساطة الأسرة المصرية ، ورسالة للزواج المقبلين على الزواج مفادها أن هناك العديد من العقبات والصعاب التى تواجه البعض فى مستهل حياتهم عليهم التغلب عليها ومواجهتها والحرص على إنشاء أسرة قوية مترابطة وعدم الاستسلام من أول موقف وهدم الكيان الأسرى.