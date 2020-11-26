إنتاج لقاح مصري لعلاج كورونا بداية العام المقبل

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه يتم متابعة التطور الجيني لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من أجل اكتشاف أي تطورات تحدث عليه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتابع التطورات الجينية التي تحدث على سلوك الفيروس، فمن الممكن أن يتحور لأكثر من نوع داخلي لكن سلوكه واحدًا حتى الآن ولم تتغير.

وكشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أنه يتم العمل من أجل تجهيز الفيروس لللقاح، ويتم إنتاج كمية معينة ويمر بمراحل التركيز والتنقية حتى يتم الحصول على الفيروس بشكل نقي، وبعدها يتم تحويله إلى فيروس آمن ثم يتم خضوعه للتجارب على الحيوان وأخرى للتجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا.



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وأشار إلى أنه بداية العام المقبل سوف يتم تجريب لقاح مصري لفيروس كورونا يدخل طور التجريب، وهو لقاح مشابه للقاح الصيني الذي يتم تجريبه في مصر، وكشف أن المركز القومي للبحوث هو الذي يقوم بإجراء تجارب على اللقاح عبر ثلاث مجموعات بحثية.