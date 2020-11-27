السيدة انتصار السيسى: أحب سماع مصطفى إسماعيل والحصرى والمنشاوى والطبلاوى

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن المقرئين المفضلين لها هم "مصطفى إسماعيل والحصرى والمنشاوى والطبلاوى.. كل دول أفاضل وأصواتهم جميلة والعالم العربى كله بيسمعهم".





وأوضحت السيدة انتصار السيسى، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "بحب قوى الحصرى، وقناة مصر قرآن كريم جميلة، وفيها كل الأصوات الجميلة اللى حابين نسمعها وأولادنا يسمعوها". وكشفت السيدة انتصار السيسى، عن هوايتها المفضلة، مؤكدة: "بحب حصة الخط من وأنا صغيرة".

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