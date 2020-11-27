جدة - نرمين السيد - حضر عرض الفيلم الذى أنتجه المركز الثقافى حول المكتبة البابوية المركزية التى تم تجهيزها فى مركز لوجوس البابوى بوادى النطرون، وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والإعلام، وعدد من أحبار الكنيسة والشخصيات العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور 3 وزراء .. البابا تواضروس يشهد عرض فيلم المكتبة البابوية المركزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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