السيدة انتصار السيسى : عشت أحداث مسلسل الاختيار بكل تطوراتها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "إحنا عندنا مسلسلات درامية وأفلام جميلة، وبرامج حلوة، ولما يكون فيه فيلم بنتجمع ونتفرج".

وتابعت: "ساعات تتفرجى على حاجة تتديكى طاقة إيجابية، يعنى كل المسلسلات اللى عدت من أيام زمان زى ليالى الحلمية، كلها سابت أثر، وتلاقى كل المصريين كأسر، كلهم بيتفرجوا، عايزين وقت علشان الأسر تتجمع".

وواصلت حديثها، مؤكدة: "زى اللى حصل فى رمضان اللى فات فى مسلسل الاختيار، فده كان حاجة كويسة جدا، وخلى الناس كلها تتابع، وتعرف الدنيا كانت ماشية إزاى، رغم إن أحداث المسلسل عشتها كلها بكل تطوارتها، لكن مجرد إن الواحد يشوفها قدامه ليها طعم تانى".