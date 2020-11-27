السيدة انتصار السيسى: أقرأ موسوعة مصر القديمة وأحب رواية الوتد

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، إن المثل الذى تطبقه فى حياتها هو "الكلمة الطيبة صدقة"، مضيفة: "بحس إن الواحد ممكن يقول كلمة يجبر بيها الخواطر، والعكس لو حد قال كلمة وحشة ممكن يكسر بيها الخاطر، وأنا مش بحب أكسر خاطر حد".





وعن هوايتها المفضلة، أوضحت السيدة انتصار السيسى فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "بحب قوى أكتب الخطوط العربية، لأن خطى كويس". وتابعت: "أحب أيضا قراءة موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، بجانب رواية الوتد لخيرى شلبى، والأيام لطه حسين، وعبقرية عمر وعبقرية خالد للعقاد". وأضافت حرم السيد رئيس الجمهورية: "كنا نتحدث مع بعضنا البعض كطلبة، كانت قصص جميلة.. بجانب إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وكثيرون أثروا فى حياتنا، ومازلنا نحبهم ونحب قصصهم، بالإضافة لكتب جديدة مثل بدون سابق إنذار للدكتورة آنيسة حسونة، حيث جسدت المرأة حينما تتعرض للصعاب والتحدى وتقف أمام الدنيا لسعادة أسرتها، لتؤكد قوتها".

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