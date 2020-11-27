هاشتاج #انتصار_السيسي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انتصار_السيسي، وذلك عقب لقائها الخاص مع صاحبة السعادة اسعاد يونس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

كشفت السيدة انتصار السيسي، عن تفاصيل نشأتها، موضحة أنها من ميدان الجيش والرئيس السيسي من الجمالية، وهذه أحياء شعبية تتميز بالمحبة والجيرة الطيبة وتتميز بالأصول.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» إن الرئيس السيسي حكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال.

وأشارت إلى أنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت، موضحة أن الرئيس السيسي لم يكن عنده وقتا كاف لقضاء «شهر العسل»، ويحب عمله جدا، ودائما يعطي الأسبقية للمرحلة القادمة.

ولفتت السيدة انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.

ونوهت أن الرئيس عندما يصل البيت يعيش حياة طبيعية، ويجلس مع احفاده، والجميع يشعر بالفرح، مؤكدة أن معظم الأحفاد بنات والرئيس يحبهن كثيرًا، والسيسي يعيش فى البيت حياة طبيعية، ولم يتغير".

وقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.

وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي": الرئيس كان حاطط هدف امامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".

وتابعت السيدة انتصار السيسي:" سافرنا انجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحق عسكري في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، والرئيس كان مجتهد ويذاكر بطريقة معينة".

وفي سياق متصل قالت انتصار السيسي:" شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".

وأضافت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة " دي إم سي":اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".