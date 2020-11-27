أخبار السوشيال ميديا.. محمد الباز: نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب.. وجماهير الأهلي تدعم اللاعبين قبل نهائي دوري الأبطال

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أثار الإعلامي محمد الباز الجدل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب كلامه عن عمرو دياب.

وكتب محمد الباز عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "نعيش النصف ساعة الأخيرة قبل نهاية أسطورة عمرو دياب".

حرض عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك في المباراة التي ستقام مساء غد على استاد القاهرة الدولي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#اللهم_اجعل_افريقيا_اهلاويه حارب علي البطولة بروح الأبطال العب برجولة .. موت علي الكورة افريقيا للكبار و انت الاسطورة ‎#التاسعة_يا_اهلي" و "‏العبو برجولة العبو بروح الفانلة الحمرا هاتو البطولة للخطيب هاتو البطولة للجماهير اللي صبرت كتير ومازالو في ضهركو هاتو البطولة لعبد الوهاب هاتو البطولة للشهداء هاتو البطولة لمؤمن اصل ماينفعش مؤمن يسلم البطولة لحد غيركو كلنا ثقة فيكو يلا يا رجالة #اللهم_اجعل_افريقيا_اهلاويه ".

حرص الفنان صلاح عبد الله على المشاركة في حملة لا للتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بتويتر قائلا "إلى صديقي الأهلاوي من الزملكاوية يوم ليك ويوم عليك مِش كل يوم معاك لو إنت فزت هنهنيك،ولو إحنا فزنا هستناك (مع عظيم الإعتذار للشاعر مصطفى مرسي) ‎#لا_للتعصب_الأعمى ‎#لا_للتحفيل_المسيئ ".

استرجعت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع الفنان الراحل عامر منيب في ذكرى وفاته.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها مع شقيقته في طفولتهم مع عامر منيب من إحدى حفلاته وعلقت دنيا قائلة "الله يرحمة كنا وما زلنا بتحبه اوي#عامر_منيب"