وأضاف آخرون "بعد لقاء #السيده_انتصار_السيسي مع الإعلامية الجميلة #اسعاد_يونس أنا فخورة جدا برئيسي وعائلته ..اسره مصريه ومثال يحتذي به وممتنه لكل من أظهر هذا اللقاء بهذا الجمال #السيسى رئيسي وأفتخر كل الحب ل أم المصريين #انتصار_السيسي " و"#انتصار_السيسي ايه الرقي ده سيدة محترمة ومثال لكل سيدة مصرية وتستحق عن جدارة سيدة مصر الأولي".
وقالت انتصار السيسي، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.
وأضافت انتصار السيسي: الرئيس كان حاطط هدف أمامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".
وتابعت انتصار السيسي: "سافرنا إنجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحق عسكري في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، والرئيس كان مجتهد ويذاكر بطريقة معينة".
وفي سياق متصل قالت انتصار السيسي: "شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".
وأردفت: "اشتريت حاجات كتير من المعرض لأنني كنت سعيدة بالعارضين بشكل كبير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريون بعد لقاء انتصار السيسي: نفتخر برئيسنا وعائلته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.