شاهد .. اللقاء الخاص للسيدة انتصار السيسى مع إسعاد يونس

جدة - نرمين السيد - وتحدثت حرم السيد رئيس الجمهورية عن أمور كثيرة، تخص الحياة الاجتماعية والسياسية وشؤون المصريين أيضا، لا سيما سيدات مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسى فى الحوار، إن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس السيسى أجمل شىء فى الدنيا، مشيرة إلى أن شغله الشاغل هو بلده وأهلها.

وأوضحت السيدة انتصار السيسى، "بشكر ربنا عليه وإن شغله الشاغل بلده، يحبها جدًا ويحب ناسها، ويسعد جدًا حينما تكون الأمور ماشية كويس فى كل حاجة، ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسه معملتش حاجة".

وأضافت: "أتمنى ربنا يوفقه ويعمل كل اللى يتمناه.. ربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا وشبابنا وشباتنا وكل سنة وكلنا طيبين".

وأكدت السيدة انتصار السيسى، أن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس السيسى أجمل شىء فى الدنيا، مضيفة: "بالرغم من الأعباء الكثيرة التى يحملها ويحمل همومها، بمجرد ما يدخل البيت ويلاقيهم حواليه كأن ربنا بيبعتهم علشان يخففوا عنه وخصوصا إن معظمهم بنات ودى بالنسبة له سعادة تانية".

وأضافت: "أيام زمان ماكنش عندنا مشكلة تعتبر فيها أرق، والحياة كانت جميلة وبسيطة وهو كان متعود يعتمد على نفسه وكان حاطط خطة لنفسه، وقالى ساعدينى فيها علشان عايز أعمل نفسى بنفسى وهو كان حاطط خطة قدامه اللى هو السفر لأن فيه نقلة من الناحية العلمية وكان بيتمنى أنه يسافر".

وقالت السيدة انتصار السيسى: "سافرنا إنجلترا سنة 1991 وهو ملحق عسكرى فى السعودية، وبعد كده سافرنا أمريكا وكانت ابنتى آية فى ثانوى، والمراحل دى كانت جميلة وناجحة".

وبينت: "أنا بحس إن السفريات دى ناجحة وهو حقق فيها نجاحات كبيرة فى الدراسة، والغريبة إنه حتى المدرسين لما كنا بنبقى فى أى لقاء، يقولولى قوليله يخرج ويتفسح ويشوف الدنيا مش لازم كل حاجة فيها دراسة، لأنه كان مجتهد جدا وليه طريقة معينة لازم تبقى فيها المحاضرات واضحة بطريقة لدرجة إن زمايله كانوا بيحبوا يطلعوا عليها من أيام الكلية الحربية".