جدة - نرمين السيد - نعت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ببالغ الحزن، الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والحقوقى البارز، الذى وافته المنية، اليوم الخميس بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.





وعبر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبو سعده، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومى لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية، التى فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين. وأضاف جمال الدين، أن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها، مثمنًا مواقفه التى انتصر فيها للاستقرار الاجتماعى ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف فى الصف الوطنى وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنعى حافظ أبوسعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.