أرباح بنك القاهرة خلال 2020 تتراجع بنسبة 16%

تراجعت أرباح بنك القاهرة خلال 2020 بنحو 16% مقارنة بعام 2019 حيث سجل بنك القاهرة صافي أرباح نحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب في أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، تراجع صافي أرباح البنك إلى استمراره في تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة كافة المخاطر المحتملة لأزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن دفعت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد العديد من البنوك العاملة في مصر إلى التركيز على تكوين مخصصات تحسبا لأي طارئ أو حالات تعثر تنتج عن الأزمة، وهو ما أدى إلى تراجع صافي أرباح بعض هذه البنوك خلال العام الجاري.

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والجدير بالذكر أن أعلن بنك القاهرة في وقت سابق، أنه سجل صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

