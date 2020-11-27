تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 27-11 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 27- 11-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار بنك مصر
ينشر تحيا مصر فوائد بنك فوائد بنك مصر على القروض الشخصية بالنسب، خاصة القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو عدم تحويله إلى البنك، فهما أكثر الخدمات التى يرغب معرفتها عملاء بنك مصر وهى قيمة الفوائد.
فوائد بنك مصر على القروض الشخصية.. اعرف النسبة
آخر أخبار البنك الأهلي المصري
ينشر تحيا مصر مصر كافة التفاصيل عن القرض الشخصي من بنك الأهلي المصري لاسيما أن القروض يهتم بالحصول عليها الكثير من المواطنين، ويوفر البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو عدم تحويله إلى البنك.
كل ماتريدون معرفته عن القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري
آخر أخبار بنك القاهرة
تراجعت أرباح بنك القاهرة خلال 2020 بنحو 16% مقارنة بعام 2019 حيث سجل بنك القاهرة صافي أرباح نحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب في أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أرباح بنك القاهرة خلال 2020 تتراجع بنسبة 16%
آخر أخبار بنك CIB
ينشر تحيا مصر وظائف بنكCIB الجديدة نوفمبر 2020 حيث يواصل الكثير من الشبا بحثهم عن وظائف خالية ولعل أبرزها وظائف بنك CIB التى تساعدهم على تحسن مستوي المعيشة لرواتبها المجزية.
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