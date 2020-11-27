قافلة الوفد تختم برنامج اليوم الأول لدعم مشروع التجلي الأعظم بسهرة بدوية خاصة



اختتمت قافلة حزب الوفد برنامج اليوم الأول لمبادرة دعم مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في منطقة الوادي المقدس جنوب سيناء بسهرة بدوية خاصة، استمعوا فيها لبعض الأنغام والأغاني البدوية، وشاهدوا عرضًا خاصًا من العروض البدوية والرقصات الخاصة.

وتضم قافلة حزب الوفد عدد من قيادات وأعضاء وشباب بيت الأمة في أول فوج سياحي يحيي مبادرة دعم مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في محافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد وبرعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب. ورافق الوفديون الفنانة حنانة شوقي وعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات السياسية والعامة والإعلاميين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على أرض سانت كاترين منذ لحظة الوصول.

وزارت قافلة حزب الوفد اليوم جبل التجلي المدكوك ومقام النبي هارون ومنطقة العجل الذهبي، ووادي الراحة، واستراحة الرئيس السادات الخاصة التي تضم بعض من مقتنياته.

وأثنى مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد على المجهودات الكبيرة التي يبذلها التنفيذيون بقيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية للارتقاء إلى هذا المستوى الفني والحضاري في المنطقة المقدسة الذي يليق بمكانة وقيمة وتاريخ هذا المكان، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي في مجال السياحة والاستثمار والاقتصاد.



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