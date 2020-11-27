مرتضى منصور: "الزمالك أقوى فنيا والأهلي أقوى إعلاميا .. ساعدوني أقضي على الفتن"

وجه مرتضى منصور – الرئيس المعزول لنادي الزمالك – رسالة لجماهير الكرة المصرية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المباراة المرتقبة غدا أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى عبر فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غدا ليس نهاية الكون، وشرف لمصر أن يكون فريقين مصريين في النهائي، ولن أسمح بتكرار ما حدث في مباراة السوبر المصري في أبوظبي الموسم الماضي".

وتابع: "تابعت أحد الإعلاميين يقول أن الزمالك أقوى فنيا لكن الأهلي أقوى إعلاميا، وأنا أوافقه الرأي فنحن نواجه إعلام أسود لا يساعدني على وأد الفتن".

وأكمل: "أوجه رسالتي الآن للاعبي الزمالك والجهاز الفني، أن يكونوا رجال داخل الملعب، نريد أن نفوز على الأهلي داخل الملعب فقط، ولا نريد أن نفوز في المعايرة".

ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

وتقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

