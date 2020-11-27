تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 27-11 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يقدم تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 27- 11- 2020 بمتابعة مستمرة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة اتصالات etisalat مصر، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار فودافون



كشفت فودافون عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي بأكثر من نوع والتى تبدأ من 95 جنيه، حيث يواصل الكثير من عملاء فودافون تساؤلاتهم عن باقات الإنترنت الأرضي، لذلك يستعرض تحيا مصر باقات النت الأرضي من فودافون بمختلف أنواعها والأسعار وحجم الميجاباتيس لكل باقة.

فودافون تكشف أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. تبدأ من 95 جنيه



آخر أخبار أورنج



قدمت أورنج العديد من العروض بمناسبة البلاك فرايداي سواء خصومات على الموبايلات أو الباقات أو الخدمات المختلفة التى تقدمها أورنج لدعم عملائها، ويوضح تحيا مصر أفضل عروض أورنج المطروحة في الجمعة السوداء.

بمناسبة البلاك فرايداي.. تحيا مصر ينشر أحسن عروض أورنج



آخر أخبار اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر عن رعايتها أكاديمية البورلسي للأسكواش، ضمن تشجيعها للأنشطة الرياضة المختلفة في إطار خدمة اتصالات سبورت.

اتصالات مصر ترعي أكاديمية البورلسى للأسكواش

