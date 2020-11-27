عاجل : فيديو .. إصابة 2 من أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رحمى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنه كان هناك 6 أفراد مشتبه بهم وتم إجراء المسحات لهم، وثبت إصابة اثنين منهم وهما الآن تحت الملاحظة وفى المراحل الأخيرة من العدوى، لافتا إلى أن هذا يأتى بعد إجراء مسحات طبية لأسرة محمد صلاح.

فى سياق متصل، أوضح المحافظ، أن المحافظة تشن حملة مكثفة لإغلاق بعض المقاهى المخالفة بالإجراءات الاحترازية، وتم إغلاق بعض المقاهى المخالفة وتحرير محاضر فورية.

