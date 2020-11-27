صور .. شكرا للسيدة انتصار السيسى يتصدر تويتر .. مغردون : نموذج حضارى مشرف

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "شكرا للسيدة انتصار السيسى"، موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد حوار الإعلامية إسعاد يونس مع السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية على فضائية dmc، مساء أمس الخميس.





وأشاد رواد تويتر بحوار السيدة انتصار السيسى وما جاء فيه، إذ قال حساب يحمل اسم محمود: "المتواضعة المحترمة الراقية وزوجة ابن الأصول"، بينما قالت فاطمة: "حدثنى كى أعرفك، تحدثت السيدة حرم رئيس الجمهورية فعلمنا أنها عائلة محترمة عائلة مثل باقى العائلات المصرية، تحدثت بدون تكلف ولا تصنع كأنها تتحدث بلسان جميع السيدات المصريات، أنتم شرف للجميع المصريين، ربنا يحفظكم ويحفظ مصرنا الغالية".



ونشرت عزة تويتة مرفقة بصورة الرئيس السيسى وحرمه: وعلقت عليها قائلة: "كفاءة هذا الرجل ما كانت لتصل به إلى هذه المكانة لولا وجود هذه الزوجة الأصيلة التى تحملت عنه عبء البيت والأولاد وجعلته يتفرغ لعمله.. شكرا لكِ سيدتى لأنك كنتى سببا بعد الله أن تفوز مصر بهذا الرجل المحترم".



وقالت أسماء: "كنت متمنية الحلقة متخلصش قد ما كانت حلقة حلوة وبسيطة وكلام سيادتها يدخل القلب على طول.. السيدة انتصار السيسى السيدة المحترمة البسيطة البشوشة المكافحة الموجودة فى كل بيت مصرى أصيل، إنها حقا عائلة محترمة جدا.. فعلا الطيبون للطيبات".

وأوضحت إيمان، "حلقة جميلة جدا وأسلوب السيدة انتصار السيسى سلس وراقى"، مقتبسة جملة من حوار السيدة انتصار السيسى أثناء حديثها عن الرئيس التى قالت فيها: "هو عمره ما اتغير، هو زى ما هو، من ساعة ما كان ظابط صغير لحد دلوقتى".



وعلقت: "هكذا وصفته زوجته، السيدة انتصار السيسى، وهكذا رأيناه طوال 6 سنوات، إنسانا شريفا راقيا محترما وطنيا.. هذا هو رئيس مصر".

وقال حساب يحمل اسم هانى سالم: "السيدة انتصار السيسى قدمتِ نموذجاً حضارياً مُشرفاً لعظمة السيدة المصرية (ضمير الوطن) التي قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل مصر، والتي أعادت حلقة التوازنات للمجتمع أثناء الأزمات".

وأضاف: "شكرا لسيدة مصر الأولى المثل والقدوة، الأم التي نفتخر بها، فهي الأساس لكل حضارة".