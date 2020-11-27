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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تهدد العالم بأسره، فبالرغم من أنها تحتل المركز الـ 11 على مستوى العالم من حيث نسب الوفيات وهذا الرقم قد يكون مقلق للبعض إلا أنها أيضا تحتل المركز 78 في نسب الشفاء، وهذه النسب بالمقارنة مع جميع دول العالم والمناطق التي تعرضت للإصابة بهذا الفيروس.

أبرز إحصاءات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر

واتخذت مصر العديد من الخطط والتدابير الصحية السليمة لمواجهة هذا المرض والسيطرة عليه، من خلال وضع خطط مدروسة و محسوبة ومنها للحصول على اللقاح لهذا الفيروس والتي يبلغ عددها الحديث 217 لقاح، كما أنها تدرس إمكانية تصنيع اللقاح محليا لتوفير الوقت وتحقيق الاستفادة القصوى.

كما أن وجود مصر في قائمة الـمائة دولة للطيران الأمن تعتبر بمثابة شهادة تميز لمصر في كيفية التعامل مع الأزمة، وبالطبع فإن استقرار حركة الطيران بشكل كبير أدى إلى استقرار نسبي في حركة السياحة والحركة الداخلية في البلاد.

ولذلك تقوم وزارة الصحة المصرية بعمل متابعة دورية وبشكل يومي ومنتظم لإحصاء عدد الإصابات الجديدة وعدد الحالات التي تم شفاؤها وعدد الوفيات، وسوف اذكر لكم بالصور آخر إحصاء صادر من وزارة الصحة لهذه النسب على مستوى الجمهورية.

إحصاءات اليوم:

الإحصاءات الإجمالية في مصر حتى الآن:

وهذه النسب الصحيحة والمعتمدة من وزارة الصحة المصرية في آخر تحديث لها بتاريخ 25 نوفمبر 2020، والتي أدت إلى ارتفاع كبير وملحوظ في نسب الشفاء حيث وصلت نسبة الشفاء في مصر في هذا الوقت 102,201 وهى نسبة مبشرة ان شاء الله.

وهذه هي خارطة التطور الزمني لفيروس كورونا في مصر.