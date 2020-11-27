تشييع جثمان الحقوقي حافظ أبوسعدة اليوم إلى مسقط رأسه في الغربية

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انه سيتم مراسم تشييع جثمان دكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة وعضو الممجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة. وسيتم الصلاة على الجثمان بمسجد مستشفى وادي النيل بكوبري القبة الساعة الثامنة والنصف صباحا وتشييع الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية شبرا قولج مركز زفتى محافظة الغربية. اقرأ أيضا: وفاة الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان



كانت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، قد أعلنت وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

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