تفاصيل جديدة في حادث مصرع عروسين بالقليوبية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالقليوبية في حادث مصرع عروسين ليلة الدخلة داخل حمام شقتهما أن الحادث وقع أثناء الاستحمام في يوم الصباحية.

كما تبين من المعاينة والفحص وجود جزء غير معزول من السلك الكهربائي الخاص بمصابيح إنارة المرآة الموجودة داخل الحمام والذي تسبب في صعقهما.

من ناحية اخرى استمعت النيابة لاقوال أفراد أسرتيهما الذين أكدوا أن الحادث نتيجة صعقهما بالكهرباء، وأشاروا إلى أن الوفاة حدثت بعد دخولهما مسكن الزوجية بساعات قليلة بعد ليلة العرس التي تمت في إحدى القاعات.

كما أشار أهل العروسين أن آخر مرة شاهدوهما فيها كانت في الواحدة صباحا بعد انتهاء حفل العرس داخل إحدى قاعات الافراح واكتشفوا الواقعة بعد عدة ساعات عندما توجهت والدة العريس إلى شقتهما للاطمئنان عليهما وعندما لم تجد ردا منهما استغاثت بالجيران الذين قاموا بكسر باب الشقة حيث فوجئوا بهما جثتين هامدتين داخل الحمام.

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وتم نقل جثتي العروسين إلى مستشفى الخانكة حيث تم التحفظ عليهما في المشرحة تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.